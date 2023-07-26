22 минуты понадобилось Лео, чтобы оформить дубль. Первый гол в матче состоялся уже в первые 10 минут, когда Месси открылся под заброс. Первый его удар взяла на себя стойка, но Лионель был первым на добивании и правой отправил мяч в сетку ворот Атланты Юнайтед, пишет 24 Канал.

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Феерия от аргентинца

Интер Майами повел в счете 1:0.

Первый гол Месси: смотрите видео

Через 14 минут аргентинец оформил дубль. Месси начал атаку хозяев отдал на Тейлора, который уже в падении отдал обратно на Лео, и тот легко переиграл голкипера соперника. Преимущество Интера было удвоено 2:0.

Видео второго гола Месси

Еще до перерыва счет стал 3:0 в пользу Интера. Тейлор стал автором гола. В начале второго тайма снова Месси был в центре внимания, но на этот раз как ассистент.

Лионель выбежал в контратаку и отдал пас Тейлору. Хотя Месси был в окружении трех защитников. Тейлору удался классный удар под дальнюю штангу.

Ассист Месси: смотрите видео

Интер еще и в конце матча получил удаление, которое получил Маквэй. Финальный свисток зафиксировал счёт 4:0 в пользу хозяев.

Вторая подряд победа Интера во главе с Месси. Команда пока с ним не проигрывала.

Месси же провел отличный матч – 2 гола и ассист.

Отметим, что по ходу второго тайма тренер Интера сделал несколько смен и дал отдохнуть лидерам. Месси провел на поле 78 минут, а Серхио Бускетс на 6 минут меньше Лео. Наш защитник Сергей Кривцов отправился отдыхать на скамью запасных на 73 минуте.