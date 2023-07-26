Максим Кучерявый вышел в стартовом составе Сент-Джонстона. В конце первого тайма украинец сравнял цифры на табло, ведь первым нули размочили гости благодаря голу Стангера, пишет 24 канал.

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Гол украинца не помог продолжить борьбу в Кубке

Это дебютный гол украинца в футболке шотландского клуба.

Однако во втором тайме Эйр Юнайтед во второй раз в поединке повел в счете, зафиксировавшем финальный свисток – 1:2 в пользу гостей.

Клуб 21-летнего украинского футболиста не только проиграл, но и вылетел из розыгрыша Кубка.

Что известно о карьере Максима Кучерявого