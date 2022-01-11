Сенсационное объединение: Роналду может создать галактический дуэт с Месси в ПСЖ

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Парижане находятся в поисках замены Килиану Мбаппе, который очень близок к переходу в Реал. Источник утверждает, что одним из вариантов стал Роналду.

К слову Криштиану Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед

36-летний португалец недоволен положением дел в английском клубе, который занимает лишь 7 место в чемпионате Англии. Недавно Роналду обсудил со своим агентом Жорже Мендешем различные варианты продолжения карьеры.

Если трансфер состоится, столичный гранд сформирует галактический дуэт Месси-Роналду. Игроки на двоих имеют аж 12 "Золотых мячей".

Роналду и Манчестер Юнайтед