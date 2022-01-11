Сенсационное объединение: Роналду может создать галактический дуэт с Месси в ПСЖ
11 января 2022 , 17:37Читати новину українською
Источник:Le10Sport
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.
Парижане находятся в поисках замены Килиану Мбаппе, который очень близок к переходу в Реал. Источник утверждает, что одним из вариантов стал Роналду.
К слову Криштиану Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед
36-летний португалец недоволен положением дел в английском клубе, который занимает лишь 7 место в чемпионате Англии. Недавно Роналду обсудил со своим агентом Жорже Мендешем различные варианты продолжения карьеры.
Если трансфер состоится, столичный гранд сформирует галактический дуэт Месси-Роналду. Игроки на двоих имеют аж 12 "Золотых мячей".
Роналду и Манчестер Юнайтед
- В прошлом году португалец неожиданно вернулся в Манчестер Юнайтед, за который выступал с 2003 по 2009 года. До перехода выступал за туринский Ювентус.
- Контракт нападающего с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023-го. В соглашении есть опция пролонгирования сотрудничества еще на один год.
- В текущем сезоне Роналду забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи в 21 матче МЮ во всех турнирах.