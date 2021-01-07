В среду, 6 декабря, Наполи в домашнем матче 16 тура Серии А сенсационно проиграл – 1: 2.

Наполи – Специя 1:2

Голы: Петанов, 58 – Нзола, 68 (пен.), Побега, 81

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Все основные события в игре развернулись после перерыва. Сначала Петанов вывел команду Дженнаро Гаттузо вперед, однако Нзола с "точки" сравнял счет.

На 77-й минуте Исмайлов оставил специю в меньшинстве. Однако гости вырвали победу после гола Побеги.

У Наполи осталось 28 очков и 5 место в турнирной таблице. Специя набрала 14 очков и поднялась на 16 место, отрыв от зоны вылета два очка.

Наполи – Специя видеообзор