У середу, 6 грудня, Наполі в домашньому матчі 16 туру Серії А сенсаційно програв Спеції – 1:2.

Наполі – Спеція 1:2

Голи: Петанов, 58 – Нзола, 68 (пен.), Побега, 81

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Всі основні події в грі розгорнулися після перерви. Спершу Петанов вивів команду Дженнаро Гаттузо вперед, проте Нзола з "точки" зрівняв рахунок.

На 77-й хвилині Ісмайлов залишив Спецію в меншості. Однак гості вирвали перемогу після голу Побеги.

У Наполі залишилося 28 очок і 5 місце в турнірній таблиці. Спеція набрала 14 очок і піднялася на 16 місце, відрив від зони вильоту два очка.

Наполі – Спеція відеоогляд