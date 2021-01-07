Сенсація в Італії: Наполі на своєму полі в більшості програв аутсайдеру – відео
У середу, 6 грудня, Наполі в домашньому матчі 16 туру Серії А сенсаційно програв Спеції – 1:2.
Наполі – Спеція 1:2
Голи: Петанов, 58 – Нзола, 68 (пен.), Побега, 81
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Всі основні події в грі розгорнулися після перерви. Спершу Петанов вивів команду Дженнаро Гаттузо вперед, проте Нзола з "точки" зрівняв рахунок.
На 77-й хвилині Ісмайлов залишив Спецію в меншості. Однак гості вирвали перемогу після голу Побеги.
У Наполі залишилося 28 очок і 5 місце в турнірній таблиці. Спеція набрала 14 очок і піднялася на 16 місце, відрив від зони вильоту два очка.
Наполі – Спеція відеоогляд
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