Английские футбольные клубы Ливерпуль и Тоттенхэм предложили Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) использовать свои стадионы как центры для вакцинации людей от коронавируса.

Первым такое предложил сделать Тоттенхэм на своем стадионе в Лондоне, который был открыт в 2019 году. Сразу к этому предложению присоединился и Ливерпуль, который заявил о готовности предоставить "Энфилд Роуд" для вакцинации людей от коронавируса. Об этом пишет Sky Sports.

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При этом оба стадиона использовались медиками с начала пандемии коронавируса в Англии. На стадионе Тоттенхэма оказывали дородовую помощь во время первого общенационального локдауна. Сейчас его используют как центр для тестирования на коронавирус.

"Энфилд Роуд" тоже использовали для массового тестирования населения Ливерпуля.

Стоит добавить, что в АПЛ сложилась довольно критическая ситуация с коронавирусом. За неделю после рождественских праздников в командах было выявлено 40 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель в этом сезоне (до этого максимальным количеством инфицированных было 18).

Из-за этого пришлось даже перенести несколько матчей.

Эвертон – Манчестер Сити, 28 декабря

Тоттенхэм – Фулхэм, 30 декабря

Бернли – Фулхэм, 3 января

Кроме того, некоторые команды начали внутреннее расследование в отношении своих игроков. которые нарушили карантинные ограничения. В этом числе и футболисты Тоттенхэма. Руководство клуба оштрафовало защитника Серхио Регилона, а также полузащитников Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу, которые вместе праздновали Рождество в компании семей. Также с ними был еще один футболист – Мануэль Лансини из Вест Хэма.