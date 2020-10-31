Первая ракетка мира Новак Джокович разгромно проиграл лаки-лузеру, 42-й ракетке мира Лоренцо Сонего в 1/4 финала турнира ATP в Вене.

Встреча длилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1. Об этом пишет 24 канал.

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Сонего 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Джокович подал три эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни один из шести шансов взять подачу соперника.

За выход в финал турнира категории АТР 500 в Вене Сонего сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

Впервые в карьере Джокович проиграл лаки-лузеру.

Впервые в карьере Новак выиграл менее четырех геймов в формате до двух побед.

Новак Джокович – Лоренцо Сонего: видеообзор матча