Украинская теннисистка Марта Костюк с уверенной победы стартовала на турнире в Техасе. Украинка не оставила никаких шансов мексиканской сопернице Фернанде Контрерас Гомес

Костюк одолела соперницу лишь за 47-м минут. Теннисистка из Украины показала высокий уровень тенниса в первом сете и "всухую" обыграла мексиканку во втором 6:0, пишет 24 канал.

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Марта Костюк (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес 2:0 (6:0, 6:0)

Фернанда вышла впервые на корт после карантина, поэтому недостаток формы и игровой практики дали о себе знать.

В первом сете Марта взяла три подачи соперницы и сыграла очень хладнокровно на своих мячах. В итоге это принесло положительный результат теннисистке из Украины – 6:0.

Во второй партии Костюк продолжила победное шествие и довольно быстро выиграла три гейма. Гомес проиграла подачу на втором гейме. Марта продолжала давить на соперницу из Мексики, у которой совсем не клеилась игра в этом поединке, чем воспользовалась 18-летняя украинка – 6:0 во втором сете. Похоже, украинка полностью восстановилась от проблем со здоровьем, которые были у девушки в предыдущем матче.

В течение матча Марта Костюк допустила три двойные ошибки, но не позволила Фернанде заработать ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Костюк станет Вероника Кепеде из Парагвая, с которой украинка сыграет уже 30 октября.