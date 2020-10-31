Перша ракетка світу Новак Джокович розгромно програв лакі-лузеру, 42-й ракетці світу Лоренцо Сонего в 1/4 фіналу турніру ATP у Відні.

Зустріч тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1. Про це пише 24 канал.

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Сонего 8 разів подав навиліт, уникнув подвійних помилок і реалізував 4 брейк-пойнта з 5. Джокович подав три ейси, тричі помилився на подачі і не використовував жоден з шести шансів взяти подачу суперника.

За вихід у фінал турніру категорії АТР 500 в Відні Сонего зіграє з британцем Даніелем Евансом.

Вперше в кар'єрі Джокович програв лакі-лузеру.

Вперше в кар'єрі Новак виграв менше чотирьох геймів в форматі до двох перемог.

Новак Джокович – Лоренцо Сонего: відеоогляд матчу