Подловил на ошибке звезду Челси: талант Нидерландов отличился в воротах Сенегала - видео

Коди Гакпо смог поразить ворота африканской команды в концовке дебютного матча на ЧМ-2022. Вратарь Сенегала Эдуар Менди неудачно сыграл на выходе.

На чемпионате мира в Катаре проходит второй игровой день. В первом матче Англия разгромила Иран, в то время как во второй игре встречались Сенегал и Нидерланды, пишет 24 канал.

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Команды показывали атакующий стиль игры, однако реализация не позволяла сборным отличиться. Впрочем, удача улыбнулась оранжевым в концовке поединка.

Фрэнки Де Йонг точно навесил в чужую площадку на набегающего Гакпо. Талант ПСВ успел опередить ошибившегося на выходе Менди и забил в пустые ворота.

Видео гола Гакпо:

На понедельник запланирован еще один матч на ЧМ-2022. В 21.00 начнется поединок группы В, где США сыграют против Уэльса.