На чемпіонаті світу у Катарі триває другий ігровий день. В першому матчі Англія розгромила Іран, тоді як у другій грі зустрічались Сенегал та Нідерланди, пише 24 канал.

До теми Перша перемога Європи на ЧС-2022: Англія розтрощила Іран у видовищному матчі – відео голів

Команди показували атакувальний стиль гри, однак реалізація не дозволяла збірним відзначитись. Втім, удача посміхнулась "помаранчевим" у кінцівці поєдинку.

Френкі Де Йонг точно навісив у чужий майданчик на набігаючого Гакпо. Талант ПСВ встиг випередити Менді, який помилився на виході, та забив у порожні ворота.

Відео голу Гакпо:

На понеділок запланований ще один матч на ЧС-2022. О 21:00 почнеться поєдинок групи В, де США зіграє проти Уельсу.