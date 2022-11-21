На чемпионате мира в Катаре проходит второй игровой день. В первом матче Англия разгромила Иран, в то время как во второй игре встречались Сенегал и Нидерланды, пишет 24 канал.
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Команды показывали атакующий стиль игры, однако реализация не позволяла сборным отличиться. Впрочем, удача улыбнулась оранжевым в концовке поединка.
Фрэнки Де Йонг точно навесил в чужую площадку на набегающего Гакпо. Талант ПСВ успел опередить ошибившегося на выходе Менди и забил в пустые ворота.
Видео гола Гакпо:
На понедельник запланирован еще один матч на ЧМ-2022. В 21.00 начнется поединок группы В, где США сыграют против Уэльса.