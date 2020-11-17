Сенат США принял законопроект, который дает возможность привлекать к ответственности людей, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Америки. Он получил название "закон Родченкова" в честь Григория Родченкова, который возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве и разоблачил махинации российской власти.

Законом предусмотрено разрешение на судебное разбирательство и наказание для лиц, которые причастны к допинговым махинациям на международных соревнованиях, где выступают американские спортсмены, сообщает "Радио Свобода".

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При этом под ответственность попадают не только спортсмены, которых поймают на допинге, но и все, кто может быть к этому причастен, – от тренеров и медиков до организаторов соревнований.

Законом предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы, штраф размером в один миллион долларов или конфискация имущества, находящегося на территории США.

В 2019 этот закон был одобрен Палатой представителей США. Теперь его должен подписать действующий президент Дональд Трамп.

Международное антидопинговое агентство (WADA) в свое время уже подвергло критике этот документ. Там считали, что он может подорвать международную систему антидопингового контроля. В США на эти упреки ответили, что реакция WADA на российский допинговый скандал подорвала веру в глобальную систему антидопингового контроля.