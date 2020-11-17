Сенат США прийняв законопроєкт, що дає можливість притягувати до відповідальності людей, які порушили антидопінгові правила на міжнародних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Америки. Він отримав назву "закон Родченкова" на честь Григорія Родченкова, який очолював антидопінгову лабораторію в Москві та викрив махінації російської влади.

Законом передбачено дозвіл на судовий розгляд та покарання для осіб, які причетні до допінгових махінацій на міжнародних змаганнях, де виступають американські спортсмени, повідомляє "Радіо Свобода".

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При цьому під відповідальність потрапляють не лише спортсмени, яких піймають на допінгу, але й всі, хто може бути до цього причетний – від тренерів та медиків до організаторів змагань.

Законом передбачено покарання до 10 років в’язниці, штраф розміром в один мільйон доларів чи конфіскацію майна, що перебуває на території США.

У 2019 цей закон був схвалений Палатою представників США. Тепер його повинен підписати чинний президент Дональд Трамп.

Міжнародне антидопінгове агентство (WADA) свого часу вже піддало критиці цей документ. Там вважали, що він може підірвати міжнародну систему антидопінгового контролю. В США на ці закиди відповіли, що реакція WADA на російський допінговий скандал підірвала віру в глобальну систему антидопінгового контролю