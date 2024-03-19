"Вместе к победе": семьи погибших фанатов записали щемящее видео в поддержку сборной Украины

С начала российской агрессии против Украины многие футбольные фанаты взяли в руки оружие, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, многие из них вернулись с поля боя на щите.

Чтобы поддержать семьи павших на войне фанатов был создан благотворительный фонд "Трибуна героев". Украинские спортсмены, или касающиеся футбола люди, откликнулись на эту инициативу и систематически помогают семьям наших защитников, в том числе и игроки сборной.

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Теплые слова от семей болельщиков

Семьи погибших ультрас решили поблагодарить футболистов за их солидарность и поддержали накануне важной игры, которая состоится 21 марта в Зенице, где национальная команда Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Они записали трогательное видео в поддержку "сине-желтых". Семьи воинов пожелали сборной победы и пообещали, что 26 марта поддержат команду уже с трибун во Вроцлаве, где все мы надеемся, что сборная Украины будет играть финальный матч плей-офф против победителя пары Израиль – Исландия.

Смотрите видео с поддержкой от семей погибших ультрас

. Матч начнется в 21:45. До этого будущие соперники дважды встречались между собой. На даный момент Украина имеет преимущество в очных противостояниях – в отборе на чемпионат мира-2022 наша сборная одержала победу на выезде, а дома сыграла вничью.