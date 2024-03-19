Щоб підтримати родини полеглих на війні фанатів було створено благодійний фонд "Трибуна героїв". Українські спортсмени, або ж дотичні до футболу люди, відгукнулися на цю ініціативу та систематично допомагають сім'ям наших захисників, зокрема й гравці збірної.

До теми Чудовий приклад для наслідування: легіонери збірної України підтримали родини полеглих фанатів

Теплі слова від родин уболівальників

Родини загиблих ультрас вирішили подякувати футболістам за їх солідарність та підтримали напередодні важливої гри, яка відбудеться 21 березня в Зениці, де національна команда України зіграє півфінальний матч плей-оф відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини

Вони записали зворушливе відео на підтримку "синьо-жовтих". Сім'ї воїнів побажали збірній перемоги та пообіцяли, що 26 березня підтримають команду вже із трибун у Вроцлаві, де всі ми сподіваємося, що збірна України гратиме фінальний матч плей-оф проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Дивіться відео з підтримкою від родин загиблих ультрас

Довідка. Матч розпочнеться о 21:45. До цього майбутні суперники двічі зустрічалися між собою. Наразі Україна має перевагу в очних протистояннях – у відборі на чемпіонат світу-2022 наша збірна здобула перемогу на виїзді, а вдома зіграла внічию.