Чтобы поддержать семьи павших на войне фанатов был создан благотворительный фонд "Трибуна героев". Украинские спортсмены, или касающиеся футбола люди, откликнулись на эту инициативу и систематически помогают семьям наших защитников, в том числе и игроки сборной.
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Теплые слова от семей болельщиков
Семьи погибших ультрас решили поблагодарить футболистов за их солидарность и поддержали накануне важной игры, которая состоится 21 марта в Зенице, где национальная команда Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины
Они записали трогательное видео в поддержку "сине-желтых". Семьи воинов пожелали сборной победы и пообещали, что 26 марта поддержат команду уже с трибун во Вроцлаве, где все мы надеемся, что сборная Украины будет играть финальный матч плей-офф против победителя пары Израиль – Исландия.
Смотрите видео с поддержкой от семей погибших ультрас