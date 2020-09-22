Разработчики футбольного симулятора FIFA 21 опубликовали список 1000 лучших игроков в игре. В этом перечне – сразу семеро украинцев.

Самый лучший рейтинг у FIFA 21 – у полузащитника донецкого "Шахтера" Марлоса. Он получил 81 общий рейтинг, а в топ-1000 занимает 285 место.

Стоит внимания Догнать США и Китай: как будет развиваться киберспорт в Украине в следующие пять лет

На втором месте среди украинцев – левый защитник (именно на этой позиции его используют в клубе) "Манчестер Сити" Александр Зинченко. С рейтингом 80 он занимает 457 место.

Рейтинг 80 получил и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Он на 477 месте.

Еще три украинца получили рейтинг 79. Это Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Жуниор Мораес. Они на 552, 616 и 640 местах соответственно.

К теме Малиновский вошел в топ-10 лучших исполнителей штрафных ударов в FIFA 21

Замыкает украинское представительство в топ-1000 рейтинга игроков в FIFA 21 Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" получил рейтинг 77 и занял 925 место.

Украинские футболисты в рейтинге топ-1000 FIFA 21 / скриншот

Если брать игроков, которые выступают в украинском чемпионате, то в нем, кроме упомянутых Марлоса, Цыганкова, Степаненко и Мораеса, будут еще трое игроков. Это "горняки" Тайсон (рейтинг 81, 286 место) и Исмаил (рейтинг 81, 301 место), а также "динамовец" Беньямин Вербич (рейтинг 78, 801 место).

FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One и PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Origin Access (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.