Малиновский вошел в топ-10 лучших исполнителей штрафных ударов в FIFA 21
EA Sports опубликовала полный список рейтингов футболистов в FIFA 21. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в десятку лучших исполнителей штрафных ударов.
EA Sports опубликовали обновленные карточки футболистов в FIFA 21. Не обошлось здесь без украинцев. Хавбек занял 10-е место, его рейтинг – 88.
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Лучшим исполнителем штрафных ударов оказался Лионель Месси – 94. Его извечный соперник Криштиану Роналду даже не попал в первую десятку. Его штрафные оценили только рейтингом 76. Ближайшим конкурентом аргентинца стал игрок испанского "Вильярреала" Даниэль Парехо, его рейтинг составил 93.
Тройку лидеров замкнул новобранец "Барселоны" Миралем Пьянич – 92.
Топ-10 лучших исполнителей штрафных ударов
- Лионель Месси, "Барселона" – 94
- Даниэль Парехо, "Вильярреал" – 93
- Миралем Пьянич, "Барселона" – 92
- Энис Барди, "Леванте" – 91
- Себастьян Джовинко, "Аль-Хиляль" – 91
- Сюнсукэ Накамура, "Йокогама" – 90
- Неймар, "Пари Сен-Жермен" – 89
- Джеймс Уорд-Праус, "Саутгемптон" – 89
- Роберт Сков, "Хоффенхайм" – 89
- Руслан Малиновский, "Аталанта" – 88
Карта Малиновского в FIFA 21 / Фото Скрин из EA Sports
Когда выйдет FIFA 21
Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One и PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Origin Access (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.
Стоимость игры – от 1 799 до 2 499 гривен.