EA Sports опубликовала полный список рейтингов футболистов в FIFA 21. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в десятку лучших исполнителей штрафных ударов.

EA Sports опубликовали обновленные карточки футболистов в FIFA 21. Не обошлось здесь без украинцев. Хавбек занял 10-е место, его рейтинг – 88.

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Лучшим исполнителем штрафных ударов оказался Лионель Месси – 94. Его извечный соперник Криштиану Роналду даже не попал в первую десятку. Его штрафные оценили только рейтингом 76. Ближайшим конкурентом аргентинца стал игрок испанского "Вильярреала" Даниэль Парехо, его рейтинг составил 93.

Тройку лидеров замкнул новобранец "Барселоны" Миралем Пьянич – 92.

Топ-10 лучших исполнителей штрафных ударов

Лионель Месси, "Барселона" – 94 Даниэль Парехо, "Вильярреал" – 93 Миралем Пьянич, "Барселона" – 92 Энис Барди, "Леванте" – 91 Себастьян Джовинко, "Аль-Хиляль" – 91 Сюнсукэ Накамура, "Йокогама" – 90 Неймар, "Пари Сен-Жермен" – 89 Джеймс Уорд-Праус, "Саутгемптон" – 89 Роберт Сков, "Хоффенхайм" – 89 Руслан Малиновский, "Аталанта" – 88



Карта Малиновского в FIFA 21 / Фото Скрин из EA Sports

Когда выйдет FIFA 21

Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One и PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Origin Access (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.

Стоимость игры – от 1 799 до 2 499 гривен.