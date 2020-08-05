Экс-промоутер легендарного супертяжеловеса Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Том Леффлер считает, что украинец до сих пор хочет взять реванш у чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Слова Леффлера цитирует fightnews.info.

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Я думаю, что Кличко хочет снова выйти на ринг с Тайсоном Фьюри. Он был разочарован тем, как прошел их бой. Результат удивил всех нас, но надо отдать должное Фьюри.

"В противостоянии с Уайлдером он доказал, что его успех не был случайным. Тайсон сделал то, что никому не удавалось в течение 10 лет. Он приехал в Германию и победил Кличко, так что я отдаю ему должное. На мой взгляд, в тот вечер Владимир много мог сделать по-другому. Я считаю, что он хотел бы еще раз подраться с Фьюри", – сказал Том Леффлер.

Возвращение Кличко: главное

Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.

В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи якобы Кличко планирует вернуться на ринг.

Сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

Владимир говорил, что готов вернуться на ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он подразумевает именно рекорд Формана.