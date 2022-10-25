Шахтер отстоял ничью в матче с Селтиком и гарантировал себе плей-офф еврокубков: видео голов
Шотландцы были ближе к победе в матче с дончанами, однако у "горняков" были свои моменты для триумфа. Ничья позволила Шахтеру обеспечить себе как минимум третье место.
Донецкий Шахтер отыграл уже пятый поединок в этом сезоне Лиги чемпионов. В предпоследнем туре "горняки" отправились на выезд в Селтик.
Как это было Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Селтик – Шахтер
"Горняков" устраивала ничья, ведь при таком раскладе команда Игоря Йовичевича гарантировала бы себе как минимум плей-офф Лиги Европы. Наставник Шахтера не мог рассчитывать на травмированного Шведа, которого в основе заменил Траоре.
Первый тайм прошел при ровной игре, однако Селтик был более эффективным. На 34 минуте хозяева открыли счет после позиционной ошибки в защите дончан. Мяч после прострела улетел в Якумакиса, который в упор расстрелял ворота Трубина.
Видео гола Якумакиса:
Шахтер выровнял игру после перерыва и довольно быстро смог восстановить паритет. В невероятной контратаке индивидуальное мастерство показал Михаил Мудрик. Вингер протащил мяч из центра поля, сместился в центр и нанес красивый выстрел из-за пределов штрафной.
Видео гола Мудрика:
В концовке игры Селтик был острее, однако именно Шахтер не использовал невероятный момент. Провал в обороне Селтика позволил Мудрику и Сикан выйти на ворота Харта. Михаил отпасовался на Данила, однако форвард удивительным образом не смог попасть в пустые ворота.
В дальнейшем Шахтер выстоял и гарантировал себе как минимум третье место. Однако для выхода в плей-офф Лиги чемпионов подопечным Йовичевича нужно побеждать Лейпциг в последнем туре. Немцы смогли выиграть у ослабленного состава Реала (3:1) и оторвались от дончан на расстояние трех очков.
Турнирная таблица группы F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|8:6
|6
|4
|Селтик
|0
|2
|3
|3:10
|2