Шахтер отстоял ничью в матче с Селтиком и гарантировал себе плей-офф еврокубков: видео голов

Шотландцы были ближе к победе в матче с дончанами, однако у "горняков" были свои моменты для триумфа. Ничья позволила Шахтеру обеспечить себе как минимум третье место.

Донецкий Шахтер отыграл уже пятый поединок в этом сезоне Лиги чемпионов. В предпоследнем туре "горняки" отправились на выезд в Селтик.

Как это было Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Селтик – Шахтер

"Горняков" устраивала ничья, ведь при таком раскладе команда Игоря Йовичевича гарантировала бы себе как минимум плей-офф Лиги Европы. Наставник Шахтера не мог рассчитывать на травмированного Шведа, которого в основе заменил Траоре.

Первый тайм прошел при ровной игре, однако Селтик был более эффективным. На 34 минуте хозяева открыли счет после позиционной ошибки в защите дончан. Мяч после прострела улетел в Якумакиса, который в упор расстрелял ворота Трубина.

Видео гола Якумакиса:

Шахтер выровнял игру после перерыва и довольно быстро смог восстановить паритет. В невероятной контратаке индивидуальное мастерство показал Михаил Мудрик. Вингер протащил мяч из центра поля, сместился в центр и нанес красивый выстрел из-за пределов штрафной.

Видео гола Мудрика:

В концовке игры Селтик был острее, однако именно Шахтер не использовал невероятный момент. Провал в обороне Селтика позволил Мудрику и Сикан выйти на ворота Харта. Михаил отпасовался на Данила, однако форвард удивительным образом не смог попасть в пустые ворота.

В дальнейшем Шахтер выстоял и гарантировал себе как минимум третье место. Однако для выхода в плей-офф Лиги чемпионов подопечным Йовичевича нужно побеждать Лейпциг в последнем туре. Немцы смогли выиграть у ослабленного состава Реала (3:1) и оторвались от дончан на расстояние трех очков.

Турнирная таблица группы F