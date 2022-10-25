Шахтер эффектно сравнял счет в матче с Селтиком: видео невероятной пушки Мудрика

"Горняки" неудачно начали встречу в Глазго, проиграв первый тайм. Впрочем, удачная контратака после перерыва позволила подопечным Йовичевича восстановить паритет.

В эти минуты Шахтер проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Селтика в Глазго, пишет 24 канал.

Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первый тайм оказался за шотландцами. После ошибки в обороне гостей отличился Якумакис. Однако после перерыва Шахтер пожал соперника и уже на 58 минуте сравнял счет.

"Горнякам" удалась эффективная контратака. Вышедший на замену Сикан отпасовал в центре поля на Мудрика. Вингер на скорости добежал до штрафной соперника, сместился в центр и нанес зрелищный выстрел издалека. Харт оказался не готов к этому.

Видео гола Мудрика:

После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.

Турнирная таблица группы F