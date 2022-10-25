Шахтер эффектно сравнял счет в матче с Селтиком: видео невероятной пушки Мудрика
"Горняки" неудачно начали встречу в Глазго, проиграв первый тайм. Впрочем, удачная контратака после перерыва позволила подопечным Йовичевича восстановить паритет.
В эти минуты Шахтер проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Селтика в Глазго, пишет 24 канал.
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Первый тайм оказался за шотландцами. После ошибки в обороне гостей отличился Якумакис. Однако после перерыва Шахтер пожал соперника и уже на 58 минуте сравнял счет.
"Горнякам" удалась эффективная контратака. Вышедший на замену Сикан отпасовал в центре поля на Мудрика. Вингер на скорости добежал до штрафной соперника, сместился в центр и нанес зрелищный выстрел издалека. Харт оказался не готов к этому.
Видео гола Мудрика:
После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.
Турнирная таблица группы F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтик
|0
|1
|3
|2:9
|1