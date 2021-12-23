Селезневу грозит заключение до трех лет: полиция открыла уголовное производство

Журналист и ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Андрей Сеньков сообщил о результатах заявления, которое он подавал на нападающего Миная Евгения Селезнева. Он рассказал, что дело было перенесено в Ужгород.

Недостаток дела

Сеньков написал на своей странице в фейсбуке, что полиция открыла уголовное производство по статье 345-1 УК Украины – "Угроза или насилие в отношении журналиста".

По теме Хочу е**ло тебе набить, – Селезнев в грубой форме угрожал журналисту расправой

Форварду грозит одно из наказаний: исправительные работы сроком до двух лет, арест – до шести месяцев, ограничение свободы – до трех лет или лишение свободы – до трех лет.

Также журналист сообщил, что дело будут рассматривать в Ужгороде, а не в Киеве. Правоохранители объяснили это тем, что именно там совершалось правонарушение со стороны Селезнева.

Если объяснить более прозаично – дело взялись предметно решать. Например, чтобы перебросить его в Ужгород. А там, учитывая связи бандюков-контрабандистов, владеющих Минаем, все будет очень просто,

– убежден Сеньков.

Угрозы от Селезнева

Сеньков обнародовал запись разговора с Селезневым, где тот в грубой форме угрожал расправой.

Журналист написал заявление в полицию по поводу угроз, которые раздавались со стороны футболиста.

Сам же футболист не считает себя виновным, уверяет, что сказал все на эмоциях.

Полный тест поста Андрея Сенькива в фейсбуке

Есть несколько новостей, с которыми не могу не поделиться. Как бы этого ни хотелось, но новости на ту же тему – а что там с делом Селезнева?

Новость 1. Хорошая. Полиция открыла уголовное производство по этому делу. Статья 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". Цитата из статьи: "наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы сроком до трех лет".

Новость 2. Плохая. Дело больше не в Киеве. Его перебросили на Ужгород. Поэтому в следственных действиях мне трудно участвовать. Понятно, что дозвониться в ужгородскую полицию (и в любую полицию) – дело нелегкое. Ехать туда – тоже такое себе удовольствие. Объяснение полиции простое – противозаконные действия совершались именно в этом городе.

Если объяснить более прозаично – дело взялись предметно решать. Например, чтобы перебросить его в Ужгород. А там, учитывая связи бандюков-контрабандистов, владеющих Минаем, все будет очень просто. Выходит, единственные, кто от этого всего действительно выиграл – это полицейские. Что уж – такая жизнь в Украине.

Какого-то вывода не будет. Даю возможность сделать его вам.