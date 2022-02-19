Селезнев заговорил об окончании карьеры: все зависит от Миная

Евгений Селезнев готов повесить бутсы на гвоздь. Форвард закончит карьеру только при одном условии, связанном с Минаем.

Селезнев: Мы вылезем

36-летний форвард находится на собрании с Минаем. Евгений Селезнев сделал серьезное обещание перед клубом – покинуть команду в УПЛ.

Интересно Селезнев больше не гонится за бомбардирским рекордом УПЛ

Если команда вылетит в Первую лигу, то Селезнев сразу закончит профессиональную карьеру футболиста. Нападающий больше не хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины, поэтому его ничто не держит.

Однако футболист уверен, что Минаю по силам сохранить прописку в украинском первенстве.

Если Минай не останется, я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-нибудь он должен полезть. Кто возил Динамо во втором тайме, как мы? И Шахтер так не играл,

– заявил Селезнев.

Ранее Евгений говорил, что по окончании карьеры не покинет спорт, а хочет сменить футбольные бутсы на боксерские перчатки. Селезнев хочет попробовать свои силы в любительском боксе.

Ситуация Миная в УПЛ

На зимний перерыв Минай ушел в статусе предпоследней команды УПЛ. За первый круг клуб получил всего 10 очков.

До ближайших конкурентов Ингульца и Черноморца отставание в 3-4 очка. Чтобы полностью выйти из зоны вылета и переходных матчей Мина нужно догнать хотя бы Львов, который идет 12-м. Во львовский клуб отставание в 7 баллов.

Над замыкающим таблицам Мариуполем у клуба Селезнева есть отрыв в 2 очка.

Карьера Селезнева в Минае