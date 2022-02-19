Селезнев заговорил об окончании карьеры: все зависит от Миная

19 февраля 2022 , 09:26
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Источник:

ютуб-канал Миная

Евгений Селезнев готов повесить бутсы на гвоздь. Форвард закончит карьеру только при одном условии, связанном с Минаем.

Селезнев: Мы вылезем

36-летний форвард находится на собрании с Минаем. Евгений Селезнев сделал серьезное обещание перед клубом – покинуть команду в УПЛ.

Интересно Селезнев больше не гонится за бомбардирским рекордом УПЛ

Если команда вылетит в Первую лигу, то Селезнев сразу закончит профессиональную карьеру футболиста. Нападающий больше не хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины, поэтому его ничто не держит.

Однако футболист уверен, что Минаю по силам сохранить прописку в украинском первенстве.

Если Минай не останется, я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-нибудь он должен полезть. Кто возил Динамо во втором тайме, как мы? И Шахтер так не играл,
– заявил Селезнев.

Ранее Евгений говорил, что по окончании карьеры не покинет спорт, а хочет сменить футбольные бутсы на боксерские перчатки. Селезнев хочет попробовать свои силы в любительском боксе.

Ситуация Миная в УПЛ

  • На зимний перерыв Минай ушел в статусе предпоследней команды УПЛ. За первый круг клуб получил всего 10 очков.
  • До ближайших конкурентов Ингульца и Черноморца отставание в 3-4 очка. Чтобы полностью выйти из зоны вылета и переходных матчей Мина нужно догнать хотя бы Львов, который идет 12-м. Во львовский клуб отставание в 7 баллов.
  • Над замыкающим таблицам Мариуполем у клуба Селезнева есть отрыв в 2 очка.

Карьера Селезнева в Минае

  • Евгений Селезнев выступает за Минай с июля 2021 года. Форвард пришел в статус свободного агента.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл 16 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Контракт футболиста с закарпатским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.
Автор: Софія Кулай