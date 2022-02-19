Селезньов: Ми виліземо

36-річний форвард перебуває на зборах із Минаєм. Євген Селезньов зробив серйозну обіцянку перед клубом – залишити команду в УПЛ.

Цікаво Селезньов більше не женеться за бомбардирським рекордом УПЛ

Якщо ж команда вилетить у Першу лігу, то Селезньов одразу закінчить професійну кар'єру футболіста. Нападник більше не хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України, тому його ніщо не тримає.

Однак футболіст впевнений, що Минаю до снаги зберегти прописку в українській першості.

Якщо Минай не залишиться, то я закінчую одразу кар'єру. Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти. Хто возив Динамо у другому таймі, як ми? І Шахтар так не грав,

– заявив Селезньов.

Раніше Євген говорив, що після закінчення кар'єри не покине спорт, а хоче змінити футбольні бутси на боксерські рукавички. Селезньов хоче спробувати свої сили в аматорському боксі.

Ситуація Минаю в УПЛ

На зимову перерву Минай у статусі передостанньої команди УПЛ. За перше коло клуб здобув лише 10 очок.

До найближчих конкурентів Інгульця та Чорноморця відставання у 3 – 4 очки. Щоб повністю вийти із зони вильоту та перехідних матчів Минаю потрібно наздогнати бодай Львів, який йде 12-м. До львівського клубу відставання у 7 балів.

Над Маріуполем, який замикає таблиць, у клубу Селезньова є відрив у 2 очки.

Кар'єра Селезньова у Минаї