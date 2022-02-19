Селезньов: Ми виліземо
36-річний форвард перебуває на зборах із Минаєм. Євген Селезньов зробив серйозну обіцянку перед клубом – залишити команду в УПЛ.
Цікаво Селезньов більше не женеться за бомбардирським рекордом УПЛ
Якщо ж команда вилетить у Першу лігу, то Селезньов одразу закінчить професійну кар'єру футболіста. Нападник більше не хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України, тому його ніщо не тримає.
Однак футболіст впевнений, що Минаю до снаги зберегти прописку в українській першості.
Якщо Минай не залишиться, то я закінчую одразу кар'єру. Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти. Хто возив Динамо у другому таймі, як ми? І Шахтар так не грав,
– заявив Селезньов.
Раніше Євген говорив, що після закінчення кар'єри не покине спорт, а хоче змінити футбольні бутси на боксерські рукавички. Селезньов хоче спробувати свої сили в аматорському боксі.
Ситуація Минаю в УПЛ
- На зимову перерву Минай у статусі передостанньої команди УПЛ. За перше коло клуб здобув лише 10 очок.
- До найближчих конкурентів Інгульця та Чорноморця відставання у 3 – 4 очки. Щоб повністю вийти із зони вильоту та перехідних матчів Минаю потрібно наздогнати бодай Львів, який йде 12-м. До львівського клубу відставання у 7 балів.
- Над Маріуполем, який замикає таблиць, у клубу Селезньова є відрив у 2 очки.
Кар'єра Селезньова у Минаї
- Євген Селезньов виступає за Минай із липня 2021 року. Форвард прийшов у статусі вільного агента.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 16 поєдинків, у яких забив 1 гол та зробив 1 асист.
- Контракт футболіста із закарпатським клубом розрахований до кінця червня 2022 року.