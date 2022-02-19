Селезнев: Мы вылезем
36-летний форвард находится на собрании с Минаем. Евгений Селезнев сделал серьезное обещание перед клубом – покинуть команду в УПЛ.
Интересно Селезнев больше не гонится за бомбардирским рекордом УПЛ
Если команда вылетит в Первую лигу, то Селезнев сразу закончит профессиональную карьеру футболиста. Нападающий больше не хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины, поэтому его ничто не держит.
Однако футболист уверен, что Минаю по силам сохранить прописку в украинском первенстве.
Если Минай не останется, я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-нибудь он должен полезть. Кто возил Динамо во втором тайме, как мы? И Шахтер так не играл,
– заявил Селезнев.
Ранее Евгений говорил, что по окончании карьеры не покинет спорт, а хочет сменить футбольные бутсы на боксерские перчатки. Селезнев хочет попробовать свои силы в любительском боксе.
Ситуация Миная в УПЛ
- На зимний перерыв Минай ушел в статусе предпоследней команды УПЛ. За первый круг клуб получил всего 10 очков.
- До ближайших конкурентов Ингульца и Черноморца отставание в 3-4 очка. Чтобы полностью выйти из зоны вылета и переходных матчей Мина нужно догнать хотя бы Львов, который идет 12-м. Во львовский клуб отставание в 7 баллов.
- Над замыкающим таблицам Мариуполем у клуба Селезнева есть отрыв в 2 очка.
Карьера Селезнева в Минае
- Евгений Селезнев выступает за Минай с июля 2021 года. Форвард пришел в статус свободного агента.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 16 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Контракт футболиста с закарпатским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.