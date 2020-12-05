Украинский футболист Евгений Селезнев имеет дом в оккупированном Донецке. Именно эта недвижимость чуть не стала причиной того, что игрока могли похитить оккупанты.

Историю о проблемах с оккупантами у Селезнева расспросил Виктор Вацко во время интервью. Хотя футболист не слишком хотел о ней вспоминать.

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Селезнев построил себе дом в Донецке. Однако пожить в нем успел лишь полгода.

"Хотели похитить, но это не важно. Это старая история, и я не хочу о ней говорить" – сначала безапелляционно заявил Селезнев.

На уточняющий вопрос Вацко, хотели ли его похитить, Селезнев утвердительно ответил "Да".

И все же журналисту таки удалось разговорить его.

– Страшно было?

– Я не думал тогда о страхе.

– А о чем думал?

– Что свое не отдам. Я тебе просто объясню. Когда ты не воруешь, ничего плохого не делаешь, ты честно зарабатываешь и строишь себе дом, и у тебя хотят его забрать, то почему ты должен его отдать? Я понимаю, что такая ситуация. Меня остановили Андрей Русол и Иван Пироженко (футбольный агент – прим. Спорт24). Он меня остановил. В четыре утра был первый звонок. В шесть утра – второй. В дороге я был в 8:30. Я сказал – я буду.

– Ты отправляешься в Донецк, понимая, что там куча народу с автоматами. Зная все истории, как там на подвалы завозят.

– И что? Это мой дом. Ты не думаешь логически в эти моменты. Я человек, который живет эмоциями. На данный момент именно так.

– Ты не подумал, что ты приедешь, тебе мешок на голову и будут просить выкуп?

– Я не знаю. Я тогда этого не боялся. Думал, не думал. Не оценил ситуацию.

– Русол и Пироженко спасли тебя от неприятности.

– Да, они очень мне помогли.

Евгений Селезнев родился в Макеевке. Профессиональную карьеру начинал в донецком Шахтере. В эту команду он возвращался дважды. Дважды выступал и за Днепр. Второй раз с 2012 до 2015 года, дойдя с командой до финала Лиги Европы.

Вероятное похищение Селезнева, о котором футболист рассказал, произошло именно во время его выступления в Днепре после начала войны на Донбассе и оккупации части территории Украины российскими войсками.

В начале 2016 года перебрался в российскую Кубань. Но пробыл там лишь до лета этого года, после чего снова стал игроком Шахтера.

В 2020 году подписал соглашение с Колосом из Ковалевки.

Видео интервью Селезнева