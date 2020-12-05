Селезньов розповів, як його намагалися викрасти окупанти в Донецьку
Український футболіст Євген Селезньов має будинок в окупованому Донецьку. Саме ця нерухомість мало не стала причиною того, що гравця могли викрасти окупанти.
Історію про проблеми з окупантами в Селезньова розпитав Віктор Вацко під час інтерв'ю. Хоча футболіст не надто хотів про неї згадувати.
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Селезньов побудував собі будинок в Донецьку. Однак пожити в ньому встиг лише пів року.
"Хотіли викрасти, але це не важно. Це стара історія, і я не хочу про неї розмовляти" – спочатку безапеляційно заявив Селезньов.
На уточнююче питання Вацка, чи його хотіли викрасти, Селезньов ствердно відповів "так".
Та все ж журналісту таки вдалося розговорити його.
– Страшно було?
– Я не думав тоді про страх.
– А про що думав?
– Що своє не віддам. Я тобі просто поясню. Коли ти не крадеш, нічого поганого не робиш, ти чесно заробляєш і будуєш собі будинок, і в тебе хочуть його забрати, то чому ти повинен його віддати? Я розумію, що така ситуація. Мене зупинили Андрій Русол та Іван Пироженко (футбольний агент, – прим. Спорт24). Він мене зупинив. О четвертій ранку був перший дзвінок. О шостій ранку – другий. В дорозі я був о 8:30. Я сказав – я буду.
– Ти валиш в Донецьк, розуміючи, що там куча народу з автоматами. Знаючи всі історії, як там на підвали завозять.
– І що? Це мій будинок. Ти не думаєш логічно в ці моменти. Я людина, яка живе емоціями. На цей момент саме так.
– Ти не подумав, що ти приїдеш, тобі мішок на голову та проситимуть викуп?
– Я не знаю. Я тоді цього не боявся. Думав, не думав. Не оцінив ситуацію.
– Русол та Пироженко врятували тебе від неприємності.
– Так, вони дуже мені допомогли.
- Євген Селезньов народився в Макіївці. Професійну кар'єру розпочинав у донецькому Шахтарі. До цієї команди він повертався двічі. Двічі виступав і за Дніпро. Другий раз з 2012 до 2015 року, дійшовши з командою до фіналу Ліги Європи.
- Ймовірне викрадення Селезньова, про яке футболіст розповів, відбулася саме в часі його виступу в Дніпрі після початку війни на Донбасі та окупації частини території України російськими військами.
- На початку 2016 року перебрався до російської Кубані. Але пробув там лише до літа цього року, після чого знову став гравцем Шахтаря.
- У 2020 році підписав угоду з Колосом із Ковалівки.
Відео інтерв'ю Селезньова
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