Український футболіст Євген Селезньов має будинок в окупованому Донецьку. Саме ця нерухомість мало не стала причиною того, що гравця могли викрасти окупанти.

Історію про проблеми з окупантами в Селезньова розпитав Віктор Вацко під час інтерв'ю. Хоча футболіст не надто хотів про неї згадувати.

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Селезньов побудував собі будинок в Донецьку. Однак пожити в ньому встиг лише пів року.

"Хотіли викрасти, але це не важно. Це стара історія, і я не хочу про неї розмовляти" – спочатку безапеляційно заявив Селезньов.

На уточнююче питання Вацка, чи його хотіли викрасти, Селезньов ствердно відповів "так".

Та все ж журналісту таки вдалося розговорити його.

– Страшно було?

– Я не думав тоді про страх.

– А про що думав?

– Що своє не віддам. Я тобі просто поясню. Коли ти не крадеш, нічого поганого не робиш, ти чесно заробляєш і будуєш собі будинок, і в тебе хочуть його забрати, то чому ти повинен його віддати? Я розумію, що така ситуація. Мене зупинили Андрій Русол та Іван Пироженко (футбольний агент, – прим. Спорт24). Він мене зупинив. О четвертій ранку був перший дзвінок. О шостій ранку – другий. В дорозі я був о 8:30. Я сказав – я буду.

– Ти валиш в Донецьк, розуміючи, що там куча народу з автоматами. Знаючи всі історії, як там на підвали завозять.

– І що? Це мій будинок. Ти не думаєш логічно в ці моменти. Я людина, яка живе емоціями. На цей момент саме так.

– Ти не подумав, що ти приїдеш, тобі мішок на голову та проситимуть викуп?

– Я не знаю. Я тоді цього не боявся. Думав, не думав. Не оцінив ситуацію.

– Русол та Пироженко врятували тебе від неприємності.

– Так, вони дуже мені допомогли.

Євген Селезньов народився в Макіївці. Професійну кар'єру розпочинав у донецькому Шахтарі. До цієї команди він повертався двічі. Двічі виступав і за Дніпро. Другий раз з 2012 до 2015 року, дійшовши з командою до фіналу Ліги Європи.

Ймовірне викрадення Селезньова, про яке футболіст розповів, відбулася саме в часі його виступу в Дніпрі після початку війни на Донбасі та окупації частини території України російськими військами.

На початку 2016 року перебрався до російської Кубані. Але пробув там лише до літа цього року, після чого знову став гравцем Шахтаря.

У 2020 році підписав угоду з Колосом із Ковалівки.

Відео інтерв'ю Селезньова