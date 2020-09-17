Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев попал в скандал. Игрок футбольного клуба "Колос" нарушил правила дорожного движения.

35-летний Селезнев стал героем выпуска на ютуб-канале "ТРЕНДЕЦЬ". Проект "ОстановиЛося", который выступает за культуру на украинских автодорогах и тротуарах, опубликовал нарушения Селезнева.

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Селезнев был за рулем Mercedes-Benz G-класс, который в народе называют "Гэлик".

Участники проекта "ОстановиЛося" насчитали три нарушения Селезнева:

не пристегнут; ведет и постоянно пользуется телефоном; выехал на встречную полосу.

Журналист Дмитрий Поворознюк на переднем сиденье также был не пристегнут.

Поворознюк в комментариях на фейсбук-странице "ОстановиЛося" написал, что он не смог пристегнуться, ведь "стояли заглушки".



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