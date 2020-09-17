Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов потрапив у скандал. Гравець футбольного клубу "Колос" порушив правила дорожнього руху.

35-річний Селезньов став героєм випуску на ютуб-каналі "ТРЕНДЕЦЬ". Проєкт "ЗупиниЛося", який виступає за культуру на українських автодорогах та тротуарах, опублікував порушення Селезньова.

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Селезньов був за кермом Mercedes-Benz G-клас, який у народі називають "Гелік".

Учасники проєкту "ЗупиниЛося" нарахували три порушення Селезньова:

не пристебнутий; керує і постійно користується телефоном; виїхав на зустрічну смугу.

Журналіст Дмитро Поворознюк на передньому сидінні також був не пристебнутий.

Поворознюк у коментарях на фейсбук-сторінці "ЗупиниЛося" написав, що він не зміг пристебнутися, адже "стояли заглушки".



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