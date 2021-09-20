Селезнев показал средний палец фанатам на трибунах в Полтаве: фото

Минай 19 сентября сыграл на выезде против Ворсклы. Нападающий гостей Евгений Селезнев отличился в матче, но не результативностью.

Эмоции Селезнева

Проходи сыграл выездной поединок в Полтаве. Первая часть игры завершилась с минимальным преимуществом в счете хозяев 1: 0. Единственный гол в первом тайме забил Кане.

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Футболисты ушли на 15-минутный перерыв в подтрибунное помещение. Форвард Миная Евгений Селезнев идя в раздевалку показал средний палец кому-то на трибунах. Похоже, игрока оскорбил кто-то с трибун стадиона "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Селезнев показал фанатам средний палец / Скриншот с видео

Однако даже это не помогло Селезневу разозлиться и выплеснуть свою злость на футбольном поле, перевоплотив свои действия в результат. А вот хозяева забили второй. В середине второго тайма Лиховидько отметился автоголом. Матч завершился победой Ворсклы 2:0.