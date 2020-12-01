35-летний футболист Колоса Евгений Селезнев подтвердил информацию о том, что летом им интересовалось киевское Динамо.

Об этом экс-футболист сборной Украины рассказал в интервью "Футбольный формат".

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"Да, это правда", – сказал Селезнев, не вдаваясь в детали.

Что известно о Селезнева

Украинский нападающий, родом из Макеевки. Бывший футболист сборной Украины. В 2016 году Евгений попал в скандал, ведь перешел в российский клуб Кубань. Свое решение футболист объяснил тем, что должен кормить семью. После карьеры в России выступал за испанскую Малагу и турецкие клубы.

35-летний Селезнев в прошлом сезоне выступал за Бурсаспор во втором дивизионе чемпионата Турции. Селезнев провел 28 матчей, забив 10 голов.

Нападающий подписал контракт с Колосом в начале сентября 2020 года, перейдя из турецкого Бурсаспора на правах свободного агента. В составе клуба из Коваливки провел 10 матчей, забил 3 гола.