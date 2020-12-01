35-річний футболіст Колоса Євген Селезньов підтвердив інформацію про те, що влітку ним цікавилося київське Динамо.

Про це ексфутболіст збірної України розповів у інтерв'ю "Футбольний формат".

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"Так, це правда", – сказав Селезньов, не вдаючись у деталі.

Що відомо про Селезньова

Український нападник, родом з Макіївки. Колишній футболіст збірної України. У 2016 році Євген потрапив у скандал, адже перейшов у російський клуб Кубань. Своє рішення футболіст пояснив тим, що повинен годувати родину. Після кар'єри в Росії виступав за іспанську Малагу та турецькі клуби.

35-річний Селезньов у минулому сезоні виступав за Бурсаспор у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини. Селезньов провів 28 матчів, забивши 10 голів.

Нападник підписав контракт з Колосом на початку вересня 2020 року, перейшовши з турецького Бурсаспора на правах вільного агента. У складі клубу з Ковалівки провів 10 матчів, забив 3 голи.