Селезнев неожиданно заговорил об окончании карьеры и смене вида спорта

Знаменитый нападающий Миная Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта.

Евгений Селезнев заявил, что хочет активно заняться любительским боксом после того, как оставит карьеру профессионального футболиста.

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"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что когда закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, так что есть порох", – заявил Селезнев.

Кроме того, Селезнев рассказал, что тренировки по боксу отнимают гораздо больше сил, чем футбольные, но все подробности услышать не удалось, поскольку в ходе интервью спортсмен не догадался избавиться от капы.

Что известно о Селезневе