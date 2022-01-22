Главный тренер Миная Владимир Шаран признался, что говорил с Селезневым о поведении футболиста.

К слову Если бы Селезнев был умнее, то нашел бы Сенькова и дал ему "прикурить", – защитник Динамо

Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в ФК Минай. Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести себя профессиональный футболист. Мы с ним договорились,

– начал он.

Также Шаран сказал, что он надеется на Селезнева:

"Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограммов, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас прежде всего коллектив, я ребятам это объяснил. Поэтому надеюсь, что мы найдем общий язык".

50-летний специалист возглавил Минай 14 января 2022 года. По итогам осенней части сезона "лисы" набрали 10 очков и занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку.

Что известно о сезоне Селезнева

36-летний Селезнев в этом сезоне провел за ФК Минай во всех турнирах 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.