Селезнев дисквалифицирован на два матча из-за нецензурного жеста во время матча

Форвард Евгений Селезнев получил двухматчевую дисквалификацию после матча Миная против Ворсклы. В этой игре нападающий отметился неприличным жестом.

В восьмом туре УПЛ Минай играл на выезде против Ворсклы. Селезнев в этом матче вышел с первых минут. А во втором тайме мог претендовать на пенальти, когда мяч попал в руку сопернику. Но арбитр Екатерина Монзуль проигнорировала этот эпизод.

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В первом тайме, как только мяч попадал к Селезневу, болельщики на трибунах освистывали его. Поэтому когда команды ушли на перерыв после первого тайма, футболист показал средний палец в сторону трибун. На 69-й минуте матча Селезнев был заменен.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил отстранить Селезнева "за демонстрацию неприличного жеста" на два матча.

Селезнев извинился за свой поступок

Еще перед решением КДК Селезнев извинился за свой поступок. Его заявление опубликовано на сайте Миная.

"Обидно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между Ворсклой и Минаем, сделал на эмоциях, и я искренне сожалею о нем.

Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные ругательные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми борются украинские войска на востоке нашего государства.

Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня является очень чувственной и болезненной темой. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк – это Украина и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес.

Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча, что не должен был делать при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и у тех, кто наблюдал за этим поединком перед экранами телевизора.

Не имел целью обидеть кого-то и искренне жалею за этот инцидент. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим, чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции".