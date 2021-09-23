У восьмому турі УПЛ Минай грав на виїзді проти Ворскли. Селезньов в цьому матчі вийшов з перших хвилин. А у другому таймі міг претендувати на пенальті, коли м'яч влучив у руку супернику. Але арбітерка Катерина Монзуль проігнорувала цей епізод.

Детальніше Ворскла обіграла Минай, Монзуль не призначила пенальті після удару Селезньова – відео

У першому таймі, як тільки м'яч потрапляв до Селезньова, вболівальники на трибунах освистували його. Тож коли команди пішли на перерву після першого тайму, футболіст показав середній палець в бік трибун. На 69-й хвилині матчу Селезньов був замінений.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив відсторонити Селезньова "за демонстрацію непристойного жесту" на два матчі.

Селезньов вибачився за свій вчинок

Ще перед рішення КДК Селезньов вибачився за свій вчинок. Його заява опублікована на сайті Минаю.

"Прикро про це говорити. Жест, який зробив у бік вболівальників на матчі між Ворсклою та Минаєм, зробив на емоціях і я щиро шкодую щодо нього.

Скажу лише, що цей жест був спровокований образливими викриками на мою адресу від невідомих мені особисто вболівальників на трибунах. Вони кричали образливі лайливі слова, які навіть озвучувати соромно, а також звинувачували мене в причетності до сепаратистських угрупувань, з якими борються українські війська на сході нашої держави.

Ці слова мене вкрай обурили, адже те, що зараз відбувається в моїх рідних краях, для мене є дуже чуттєвою та болючою темою. Я неодноразово повторяв і повторяю, що є українцем і я підтримую цілісність та недоторканість нашої країни. Донецьк – це Україна і завжди так було і буде. Тому не допущу подібних слів на свою адресу.

Враховуючи образливі викрики у мій бік, які не припинялися на вимоги представників мого клубу та інших людей на трибунах, визнаю, що не стримався та піддався емоціям і продемонстрував цей жест у перерві матчу, що не мав робити за будь-яких обставин. І прошу вибачення у всіх вболівальників на трибунах в Полтаві, та у тих, хто спостерігав за цим поєдинком перед екранами телевізора.

Не мав за мету образити когось і щиро шкодую за цей інцидент. Обіцяю, що в майбутньому подібного більше не повториться, адже всі ми, футболісти та вболівальники, хочемо аби український футбол приносив виключно позитивні емоції".