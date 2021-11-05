"Я очень люблю красное вино"

Шевчук уверяет, что выпил немного – меньше бутылки вина.

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Я пил только вино: красное и белое. Вся страна знает, что я очень люблю красное. На юбилей клуба, я его тогда хорошо попробовал. Но в тот день я, кстати, пил белое, возможно оно так мне сильно зашло. Выпил немного – меньше бутылки,

– отметил экс-игрок сборной.

Футболист рассказал, что на фуршете по случаю юбилея Шахтера почти ничего не ел, так как следит за своим питанием. По его словам, именно из-за этого агкоголь и подействовал так на него.

"К сожалению, мой организм очень быстро опьянел. Я люблю красное вино, оно мне нравится. Я забираю с собой, в коллекцию, пробки вина, которое выпиваю", – сказал Шевчук.

Что известно об инциденте задержания футболиста