За 12 сыгранных матчей сезона-2022/2023 Мудрик наколотил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Из них 3 мяча и 2 ассиста Михаил сделал в поединках Лиги чемпионов.

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Бондарь: Если бы не было этих передач, то, возможно, не было бы этих голов

После каждого матча Лиги чемпионов Мудрику приписывают слухи о заинтересованности многих европейских грандов. Сложно перечислить всех, кто хотел бы подписать Михаила.

Центрбек Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал результативную игру своего партнера по команде. По мнению Бондаря, головы Мудрика не было бы, если бы не игра всей команды на Михаила в завершающей стадии атак "горняков".

Валерий не стал выделять Мудрика среди других одноклубников, ведь на футбольное поле выходит команда, а не один футболист.

У нас выходит на поле и играет команда, а не 1 – 2 игрока. Миша забивает не просто так, потому что он сам может обыграть десятерых. Наши ребята отдают ему передачу: и Судаков, и Бондаренко, и Тарас Степаненко. Если бы не было этих передач, может быть, не было бы этих голов. У нас, прежде всего, есть единственная команда, выполняющая то, что от нас требуют,

– заверил защитник донецкого клуба.

Ранее в Шахтере сравнили Михаила со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Однако помощник директора по футболу Шахтера Карло Николини пообещал, что донецкий клуб не потребует от европейских грандов заоблачных денег.

"Горняки" ставят своего питомца в один ряд с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и другими топовыми левыми вингерами мира.

К слову. Мудрик соединён с Шахтером контрактом до конца 2026 года.