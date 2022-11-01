Команда из Львова пересекла украинско-польскую границу и из Жешува чартерным рейсом совершили перелет в Варшаву. "Горняки" уже провели тренировки в Польше.
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Интересно, что вместе с командой в столицу Польши прилетели Александр Зубков и Ефим Конопля.
Лика Шахтера Вадим Попов заявлял, что Конопля вернется в общую группу через день – два.
Относительно Зубкова Александр травмировался в предыдущей игре Шахтера в УПЛ против Александрии (2:2).
Заявка Шахтера на матч:
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков
Донетчанам нужна только победа. В преддверии последнего тура Шахтер уступает Лейпцигу тремя очками. Благодаря третьей позиции "горняки" гарантировали себе плей-офф Лиги Европы, но попытаются побороться за сохранение прописки в ЛЧ.