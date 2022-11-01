Команда из Львова пересекла украинско-польскую границу и из Жешува чартерным рейсом совершили перелет в Варшаву. "Горняки" уже провели тренировки в Польше.

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Интересно, что вместе с командой в столицу Польши прилетели Александр Зубков и Ефим Конопля.

Лика Шахтера Вадим Попов заявлял, что Конопля вернется в общую группу через день – два.

Относительно Зубкова Александр травмировался в предыдущей игре Шахтера в УПЛ против Александрии (2:2).

Заявка Шахтера на матч:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина

Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

Важно! Матч Шахтер – РБ Лейпциг начнется 2 ноября в 19:45 по Киеву.

Донетчанам нужна только победа. В преддверии последнего тура Шахтер уступает Лейпцигу тремя очками. Благодаря третьей позиции "горняки" гарантировали себе плей-офф Лиги Европы, но попытаются побороться за сохранение прописки в ЛЧ.