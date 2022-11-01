За 12 зіграних матчів сезону-2022/2023 Мудрик наколотив 7 голів та зробив 7 результативних передач. Із них 3 м'ячі та 2 асисти Михайло зробив у поєдинках Ліги чемпіонів.

Варто дізнатись Шанс застрибнути "в останній вагон" Ліги чемпіонів: заявка Шахтаря на матч проти Лейпцига

Бондар: Якби не було цих передач, то, можливо, не було б цих голів

Після кожного матчу Ліги чемпіонів Мудрику приписують чутки про зацікавленість багатьох європейських грандів. Складно перерахувати усіх, хто хотів би підписати Михайла.

Центрбек Шахтаря Валерій Бондар прокоментував результативну гру свого партнера по команді. На думку Бондаря, голів Мудрика не було б, якби не гра усієї команди на Михайла у завершальній стадії атак "гірників".

Валерій не став виділяти Мудрика поміж інших одноклубників, адже на футбольне поле виходить команда, а не один футболіст.

У нас виходить на поле та грає команда, а не 1 – 2 гравці. Міша забиває не просто так, бо він сам може обіграти десятьох. Наші хлопці віддають йому передачі: і Судаков, і Бондаренко, і Тарас Степаненко. Якби не було цих передач, то, можливо, не було б цих голів. У нас, перш за все, є єдина команда, яка виконує те, що від нас вимагають,

– запевнив оборонець донецького клубу.

Раніше у Шахтарі порівняли Михайла зі 100-мільйонним трансфером Антоні у Манчестер Юнайтед. Однак помічник директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні пообіцяв, що донецький клуб не буде вимагати від європейських грандів захмарних грошей.

"Гірники" ставлять свого вихованця в один ряд із Кіліаном Мбаппе, Вінісіусом Жуніором та іншими топовими лівими вінгерами світу.

До слова. Мудрик поєднаний із Шахтарем контрактом до кінця 2026 року.