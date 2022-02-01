Сейчас Украина обыграла бы Россию, – бывший игрок Шахтера, который выступает в РФ
Источник:Спорт-Експрес
Защитник московского Динамо Иван Ордец высказался по поводу сложных отношений России и Украины, которые влияют на его футбольную карьеру.
Футболист перестал вызываться в украинскую сборную. Однако, Ордец считает, что Украина переиграет Россию.
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"Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад тоже победила бы. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить о Петракове, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: "У меня не много будете бегать. Но много будете думать".
У Шевченко очень сильный штаб – мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах не могло быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России", – отметил Ордец.
Что известно об Ордеце
- Ордец перешел в московское Динамо из Шахтера летом 2019 года.
- Иван с момента перехода в российский клуб перестал вызываться в сборную Украины.