Футболист перестал вызываться в украинскую сборную. Однако, Ордец считает, что Украина переиграет Россию.

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"Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад тоже победила бы. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить о Петракове, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: "У меня не много будете бегать. Но много будете думать".

У Шевченко очень сильный штаб – мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах не могло быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России", – отметил Ордец.

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