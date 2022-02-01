Футболіст перестав викликатися до української збірної. Однак, Ордець вважає, що Україна переграє Росію.

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"Думаю, зараз Україна обіграла б Росію. Та й не тільки зараз — рік тому теж перемогла б. Тому що є система та стиль. Не можу говорити про Петракова, але Шевченко на першому тренуванні нам сказав: "У мене ви не багато бігатимете. Але багато думатимете".



У Шевченка дуже сильний штаб – ми кожне тренування та гру вибудовували систему. Це призвело до того, що в деяких матчах не могло бути результату, але ігровий малюнок був завжди. Саме це відрізняло Україну від збірної Росії", – зазначив Ордець.

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