Экс-футболист Шахтера показал, как сейчас изнутри выглядит "Донбасс Арена": фото

Бывший игрок Шахтера Виталий Виценец приехал погостить в родной Донецк, где посетил некогда родной стадион. 30-летний экс-полузащитник заглянул внутрь стадиона.

Снимки с оккупированной арены Виценец выложил у себя в инстаграме.

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На кадрах видно, что поле арены находится в отличном состоянии. Трава выглядит ухоженной и нет намека на то запустение, которое было в начале года.



"Донбасс Арена" сейчас / Фото: instagram.com/vitsenets_vitalii

Что известно о "Донбасс Арене"?