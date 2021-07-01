По словам врача Динамо Андрея Шморгуна, у Беседина от удара прямой ногой "случилась гиперэкстензия в коленном суставе, которая вызвала значительную травму". Предварительно футболисту предстоит консервативное лечение. А киевский клуб должен получить значительные выплаты.

К слову Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды – Украина на сайте FAVBET и выиграл авто

Сколько получит Динамо за травму Беседина

Согласно правилам УЕФА, Динамо получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, который получил травму в матче турнира, выбывает на срок более 28 дней. "День восстановления" игрока стоит около 20 тысяч евро.

Ранее была информация, что Барселона за травму Усмана Дембеле, выбывшего на четыре месяца, получит около 2,5 миллиона евро.

То есть за полгода или 180 дней Динамо получит около 3,7 миллиона евро.