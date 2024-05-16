Себастьян Самуэльссон является большим сторонником Украины. В 2023 году он заявил, что не хочет видеть россиян и белорусов на международных соревнованиях и выразил солидарность с нашим государством.

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Новые должности биатлонистов

Кроме Себастьяна Самуэльссона новое назначение получила и Лена Хекки-Гросс. Она стала представителем спортсменов в Исполнительном комитете IBU и будет иметь два права голоса.

В Комиссию спортсменов IBU также входят Симон Эдер (Австрия), Йоханнес Кюн (Германия) и Ингрид Тандреволд (Норвегия).

Справка. Сезон-2023/2024 Себастьян Самуэльссон завершил на 9-й позиции общего зачета. Он заработал 671 очко.

Также в этом сезоне швед 2 раза побеждал и 5 раз поднимался на подиум.