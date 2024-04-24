Олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте Стина Нильсон, которая последние четыре года пыталась реализовались в биатлоне, возвращается в лыжные гонки. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.
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Стина Нильсон решила снова сменить вид спорта
В предыдущем сезоне Стине Нильсон, которая имела проблемы на огневых рубежах, было сложно бороться за место в основной сборной Швеции по биатлону, где собрались немало талантливых спортсменок. Поэтому такое решение выглядит вполне рациональным.
Пришло время менять треки и двигаться дальше к новым вызовам и целям,
– сказала Нильссон.
Лучшим личным выступлением Стины Нильссон в биатлоне стало третье место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, датированное 2022-м годом. В том же 2022-м она завоевала серебряную награду вместе с женской сборной Швеции.