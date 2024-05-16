Себастьян Самуельссон є великим прихильником України. У 2023 році він заявив, що не хоче бачити росіян та білорусів на міжнародних змаганнях та висловив солідарність з нашою державою.
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Нові посади біатлоністів
Окрім Себастьяна Самуельссона нове призначення отримала і Лена Хеккі-Гросс. Вона стала представником спортсменів у Виконавчому комітеті IBU і матиме два права голосу.
До Комісії спортсменів IBU також входять Симон Едер (Австрія), Йоганнес Кюн (Німеччина) та Інгрід Тандреволд (Норвегія).
Також у цьому сезоні швед 2 рази перемагав та 5 разів підіймався на подіум.