Вернулся сильнее: нападающий Боруссии Дортмнуд победил рак яичка
3 января 2023, 13:37Читати новину українською
Источник:Твиттер Себастиана Алле
Форвард дортмундской Боруссии Себастиан Алле вернулся к тренировкам. Игроку удалось побороть рак яичка.
Алле готовится, чтобы наконец-то выйти на поле в цветах дортмундской Боруссии. Игрок прошел долгий путь, чтобы достичь этой цели.
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Себастиан сверхмотивирован после такого жизненного испытания. Игрок с нетерпением ждет своего дебюта за немецкий коллектив:
С Новым годом всех! Для меня он начинается очень хорошо, потому что это синоним возвращения на поле! 2022 год был непростым, но он подготовил меня к новым вызовам, которые предложит мне 2023 год. С нетерпением жду встречи со всеми вами, – написал Алле.
Ситуация Алле
- Себастиан присоединился к Борусии 6 июля 2022 года, пройдя медобследование.
- Игрока брали взамен Холанду. Алле подходил под критерии "голеадора", поскольку в прошлогодней ЛЧ он забил 11 голов в 8 матчах.
- Прошло 12 дней после подписания Себастиана Боруссией, как у футболиста обнаружили злокачественную опухоль яичка.
- Алле так и не успел дебютировать за "желто-черных".
- Прошло полгода, Алле перенес две операции и прошел курс химиотерапии. К счастью, лечение дало желаемый результат, что подарило возможность Алле готовиться к футбольным матчам.